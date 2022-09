Simone Faggi nuovo vicesindaco di Prato

Prato, sarà Simone Faggi, attuale amministratore unico dell’azienda pubblica Aqqua Toscana, a ricoprire il ruolo di vicesindaco e assessore al sociale nella giunta comunale di Prato.

Simone Faggi ricoprirà lo stesso ruolo, con le stesse deleghe, di Luigi Biancalani, scomparso nelle scorse settimane, ed entrerà in giunta nelle prossime settimane, dopo aver terminato l’iter per lasciare i suoi attuali incarichi.

Una scelta, spiega il Comune in una nota, “dettata dalla volontà di continuare ad affidare la delega al Sociale a una persona competente, immediatamente in grado di prendersi cura di un assessorato delicato a fronte anche del pericolo di tensioni e difficoltà sociali del prossimo periodo”, persona “di piena fiducia del primo cittadino come lo era l’assessore Biancalani”. Oltre alla delega al sociale il sindaco Matteo Biffoni affiderà a Faggi anche la delega alla Protezione civile, che fino a oggi era in capo al primo cittadino.