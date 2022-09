Mills inaugura nuovo murale a Firenze. Nardella: “Siamo grati all’artista per essere tornato”

Firenze, a distanza di sette mesi dall’atto vandalico che danneggiò irreparabilmente ‘The Lost GiantStreet art: inaugurazione domani del murales ai canottieri di Firenze‘, la pittura murale che lo street artist Stormie Mills aveva realizzato nel 2018 grazie alla collaborazione tra Florence Biennale e il Comune di Firenze, l’artista (come aveva annunciato) è tornato in via Villamagna per inaugurare una nuova pittura murale dal titolo ‘The difference between synchronicity & coincidence’.

Il progetto di Mills, si legge in una nota, nasce dalla forte volontà dell’artista di realizzare, nella stessa sede del precedente, un murale più ampio, in cui compaiono i volti di personaggi storici della Società Canottieri Firenze insieme ad alcuni musicisti della Filarmonica Rossini.

“Siamo molto felici che Stormie abbia fortemente voluto ‘riparare’ al danno subito rinnovando quel messaggio di comprensione e tolleranza che si esplica anche attraverso le sue straordinarie creazioni”, ha detto Jacopo Celona, direttore generale di Florence Biennale. Secondo l’assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione “questa opera è la raffigurazione di un abbraccio ideale tra musica e sport”.

“Siamo grati all’artista per essere tornato a Firenze a pochi mesi dal danneggiamento della sua opera come aveva promesso e che abbia donato alla città un altro murale. Ha dimostrato che l’arte è più forte della stupidità di chi, per divertimento o per ignoranza, ha rovinato la sua precedente creazione – ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella – Stormie – ha aggiunto – è un visual artist famoso in tutto il mondo e siamo lieti che di nuovo Firenze possa ospitare una sua nuova pittura murale”.