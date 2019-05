Sicurezza, Toscana: -9,4% reati dal 2019

Arezzo registra un meno 7,1%, Firenze -5,4%, -25,5 a Grosseto, -11,2 a Livorno, -16,9 a Lucca, -8,1 a Massa Carrara, -8,7 a Pisa, -2,8%a Pistoia, -12,3 a Prato e -16,8 a Siena.

Questi i dati diffusi dal ministero dell’Interno che spiega che si riducono pure gli stranieri ospiti delle strutture di accoglienza: in tutta la regione erano 11.478 al 13 maggio 2018, sono diventati 8.321 al 13 maggio 2019 (-27,5%). In particolare ad Arezzo sono calati del 37,35%, -24,87 a Firenze, -38,31 a Grosseto, -37,2 a Livorno, -23,9 a Lucca, -24,27 a Massa Carrara, -25,56 a Pisa, -15,52 a Pistoia, -23,97 a Prato, -29,87 a Siena.

I dati del monitoraggio, spiegherebbe il Vimiale “danno ragione alle scelte effettuate dal ministero dell’Interno” il quale spiega che con il Decreto sicurezza Bis si individuerebbero nuove misure per la lotta alla immigrazione clandestina e per la tutela delle forze dell’ordine. Il Decreto sicurezza, alla fine dello scorso anno, avrebbe “fornito strumenti innovativi per allontanare clandestini e delinquenti, rafforzare la sicurezza urbana con fondi e poteri ai sindaci”.