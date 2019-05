Alinari, Di Giorgi: ” Il mio massimo impegno  per tutelare un  patrimonio straordinario” 

“Le ultime notizie in merito alla crisi della Fratelli Alinari I.D.E.A. S.p.A. e della Fratelli Alinari Fondazione per la Storia della Fotografia appaiono decisamente preoccupanti. Abbiamo infatti a che fare con un patrimonio storico e culturale di rilievo e prestigio unico nel suo genere, da curare con la massima attenzione” lo dichiara la parlamentare e membro della direzione nazionale Pd, Rosa Maria Di Giorgi. Che aggiunge ” Da assessore alla cultura del Comune di Firenze, a suo tempo, ho seguito tutto l’iter che portò all’ideazione del museo che poi ebbe sede alle Leopoldine di Piazza Santa Maria Novella. Conosco dunque molto bene l’importanza della collezione, ed anche della tradizione di cui essa è testimone. Un patrimonio materiale ed immateriale che consiste in una raccolta vastissima di positivi, negativi, libri ed apparecchi fotografici, che nel suo complesso ha pochi eguali al mondo”.