Londra: giovane toscano trovato morto in strada. Non escluso malore

Un giovane originario della provincia di Pisa è stato trovato morto in strada a Londra l’11 maggio scorso in circostanze ancora non chiarite. La notizia è stata riportata oggi da Nazione e Tirreno. Il giovane deceduto è un 23enne di Marti, frazione del comune di Montopoli Valdarno. Oggi raggiungeranno la capitale britannica i suoi genitori, in contatto con il consolato italiano a Londra che sta seguendo il caso e attende l’arrivo dei parenti.

Le cause del decesso non sono ancora state chiarite anche se sul corpo del giovane, riporta la stampa, non sarebbero stati trovati segni di percosse o altre ferite evidenti riconducibili a un’aggressione. Sull’episodio indaga la polizia londinese che non esclude una morte in conseguenza di un malore. Le prime risposte potrebbero arrivare dall’autopsia che sarà eseguita subito dopo il riconoscimento ufficiale della salma da parte dei familiari.

Il 23enne si era trasferito a Londra un anno fa.