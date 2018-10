Sicurezza, sindaco Conti: “Bene invio agenti a questura Pisa”

Il sindaco Michele Conti, esprime “soddisfazione per l’assegnazione di 14 nuove unità agli uffici della polizia di Stato di Pisa”, annunciati oggi dal Viminale.

“Preferisco parlare poco e lavorare molto per portare a casa dei risultati per la città – sottolinea Conti – e intendo continuare a farlo in ogni ambito della mia azione amministrativa, interloquendo con i ministeri e gli organi preposti per affrontare criticità e problemi che i miei predecessori non sono riusciti a risolvere per anni”.

“La nostra priorità – aggiunge il sindaco – è riportare la sicurezza in città, in questa direzione ci muoviamo in accordo col Viminale grazie al quale arriveranno nuovi agenti da impiegare sul territorio.

Abbiamo promesso impegno sul fronte del potenziamento delle forze dell’ordine ed è quello che stiamo facendo da quando ci siamo insediati: è in corso il bando per l’assunzione di 34 nuovi agenti di polizia municipale, ci muoviamo attraverso i nostri canali con il ministero dell’Interno che sta dando le risposte che i cittadini pisani si aspettano. A questo proposito il contributo fondamentale di Susanna Ceccardi, nominata nello staff del ministro Salvini, è una garanzia per il territorio e lo sarà anche nel futuro”.

“La sicurezza – conclude Ceccardi – per la Lega, Salvini e la sottoscritta è una priorità. Per decenni, con la sinistra alla guida del Comune, Pisa e i pisani sono stati ostaggio di delinquenti, immigrati e rapinatori. Ora la musica è cambiata, e la nota di oggi del Viminale, che conferma un maggior numero di agenti anche per la questura di Pisa lo dimostra”.