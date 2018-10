Sanità, Snami-Smi: “Toscana non permette turnover 118”

“Siamo giunti al secondo semestre del 2018 e la Regione Toscana, pur perdurando una cronica penuria di personale medico del 118, non attua nessuna misura allo scopo di reclutare nuovo personale per permettere il normale turnover”. E’ la denuncia dei sindacati dei medici Snami-Smi.

Secondo Snami-Smi, a differenza del primo semestre la Regione “non ha nemmeno richiesto alle Asl di determinare le cosiddette ‘zone carenti’ per l’Emergenza territoriale, non riconoscendo di fatto le gravissime condizioni di carenza del personale medico del settore”.

Secondo i sindacati, “la posizione assunta dalla Regione, ovvero quella di non investire più nella figura medica nell’Emergenza territoriale, è a nostro avviso una decisione essenzialmente politica”, per cui i sindacati “si avvarranno di tutte le armi normative e legali per combattere la demedicalizzazione del territorio e per far applicare le leggi a tutela della salute pubblica”.