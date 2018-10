Carceri Toscana, Corleone: “Soddisfatto per solidarietà a mio digiuno”

Corleone ha ricevuto sostegno, tra gli altri, dal cappellano di Sollicciano don Vincenzo Russo, dall’attore Paolo Hendel, dall’associazione ‘Progetto Firenze’, e dal presidente della Camera penale di Livorno, Nando Bartolomei.

“Sono molto soddisfatto per le tante espressioni di solidarietà, condivisone e apprezzamento che si sono manifestate in questi giorni. Sia da parte di cittadini che di associazioni e personalità”. Lo afferma il garante toscano dei detenuti Franco Corleone che ha svolto una serie di scioperi della fame per “sensibilizzare, contribuire a salvare la riforma che ha chiuso gli Opg e offrire attenzione a chi è detenuto e ha problemi psichiatrici”.

Ma soprattutto il garante regionale si dice soddisfatto per l’interessamento manifestato dal presidente della Regione Enrico Rossi, “che ha programmato una visita a Sollicciano proprio per superare i ritardi nell’attivazione di un’articolazione psichiatrica che non dovrà essere una sezione carceraria, ma un luogo con gestione sanitaria prevalente, se non esclusiva”.

Per Corleone, “in questo modo, si attuerà nei fatti la previsione che incomprensibilmente è rimasta nel cassetto”. Il garante ha annunciato che lunedì e martedì sosterrà altri due giorni di digiuno, “per mantenere viva l’attenzione su una vicenda che non può essere confinata nel silenzio. Siamo tutti in attesa – conclude – della pubblicazione dei decreti che sono sopravvissuti alla decimazione, per verificare quanto di positivo comunque vi sia”.