Sicurezza, cantiere stadio Franchi: Funaro convoca aziende per caso operai senza protezioni

“Quando ieri mi sono state girate le immagini ho chiesto immediatamente che venisse convocata una riunione d’urgenza” la sicurezza sui luoghi di lavoro è una cosa su cui non si scherza assolutamente”. Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, a proposito di un video pubblicato sui social che ha mostrato due operai sul tetto, nel cantiere dello stadio comunale Artemio Franchi, senza i necessari dispositivi di protezione.

La sindaca, intervistata a ‘Primo piano’ su Rtv38, ricorda che per l’opera è stato siglato un accordo preciso: “Sullo stadio noi abbiamo firmato il protocollo sia per la sicurezza, sia per gli appalti, per cui queste cose sono anche scritte nero su bianco che non devono succedere, per cui su questo non transigo assolutamente”, e dunque “queste cose non si possono vedere e non si possono accettare”. “Quando ieri mi sono state girate le immagini ho chiesto immediatamente che venisse convocata una riunione d’urgenza” che “vengano presi provvedimenti perché, che sia appalto o subappalto, chiunque abbia gestito questa situazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro è una cosa su cui non si scherza assolutamente”. Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, a proposito di un video pubblicato sui social che ha mostrato due operai sul tetto, nel cantiere dello stadio comunale Artemio Franchi, senza i necessari dispositivi di protezione.

Cgil e Fillea Cgil Firenze, Cisl e Filca Cisl Fi-Po, Uil e Feneal Toscana territoriale Firenze hanno accolto “con favore” l’iniziativa della sindaca Funaro di convocare le ditte appaltatrici per fare chiarezza, ma “qualsiasi percorso volto a garantire la trasparenza e la tutela dei lavoratori non può prescindere dal pieno e costante coinvolgimento delle organizzazioni sindacali”, perché “il territorio fiorentino si è già dotato di strumenti avanzati e bilaterali per prevenire simili criticità” e “questi protocolli non devono rimanere scritte su carta, ma devono trovare piena applicazione attraverso un confronto preventivo e continuativo con chi rappresenta i lavoratori”. Da qui la richiesta di “un incontro urgente” alla sindaca