www.controradio.it Fiorentina, ore decisive per lo Stadio, mentre la sicurezza del cantiere diventa un caso Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:31 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="IyBNYcskNr"><a href="https://www.controradio.it/podcast/fiorentina-ore-decisive-per-lo-stadio-mentre-la-sicurezza-del-cantiere-diventa-un-caso/">Fiorentina, ore decisive per lo Stadio, mentre la sicurezza del cantiere diventa un caso</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/fiorentina-ore-decisive-per-lo-stadio-mentre-la-sicurezza-del-cantiere-diventa-un-caso/embed/#?secret=IyBNYcskNr" width="500" height="350" title="“Fiorentina, ore decisive per lo Stadio, mentre la sicurezza del cantiere diventa un caso” — www.controradio.it" data-secret="IyBNYcskNr" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Ore decisive per l’ingresso della Fiorentina nel secondo lotto dei lavori allo stadio. Nel frattempo la sicurezza all’interno del cantiere diventa un caso con la sindaca Funaro che convoca le ditte per pretendere il rispetto delle regole e del protocollo sugli appalti.

Fuori dal cantiere dello stadio Artemio Franchi di Firenze si gioca in queste ore una partita decisiva. Oggi si riunirà per l’ultima volta la conferenza dei servizi, chiamata a esprimersi sulla proposta viola di project financing. Passaggio atteso e delicato che potrebbe spianare la strada alla Fiorentina, decisa a pagare i 55 milioni di euro mancanti per finanziare l’opera e a prendere in mano le redini del cantiere. Poi, dopo la chiusura della conferenza dei servizi la palla passerà alla Giunta. Il parere della conferenza infatti dovrà essere deliberato nella prossima riunione dell’esecutivo a Palazzo Vecchio, forse già venerdì. Il lavoro dei professionisti incaricati dal Comune sta andando avanti con l’obiettivo di rendere il partenariato pubblico-privato inattaccabile sotto ogni aspetto. Ma non si discute solo di quanto accade fuori, ma anche dentro il cantiere. E qui le polemiche sono scoppiate intorno ad un video e al tema della sicurezza sul lavoro. Proprio all’indomani della giornata nazionale che ricorda le vittime del lavoro. Il video è stato pubblicato sui social dalla pagine “Welcome to Florence” e ritrae due operai – di un subappaltatore incaricato di lavori specialistici nel cantiere dello stadio – sul tetto dello stadio mentre maneggiano una lamiera della copertura senza i necessari sistemi di protezione. La Sindaca Sara Funaro si è infuriata: “la tutela dei lavoratori viene prima di qualsiasi scadenza”, ha detto. Le imprese coinvolte sono state convocate per una riunione questa mattina, mentre “saranno adottati i provvedimenti necessari, episodi simili non devono ripetersi”, dice la Sindaca.