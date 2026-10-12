Controradio Streaming
Lun 12 Ott 2026
HomeToscanaCronacaSollicciano, Funaro: 'va abbatuto e rifatto, è peggio che in Brasile'
ToscanaCronaca

Sollicciano, Funaro: ‘va abbatuto e rifatto, è peggio che in Brasile’

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
sindaca Funaro Sollicciano
La sindaca di Firenze, Sara Funaro

Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, intervistata a ‘Primo piano’ su Rtv38. “Per me – ha aggiunto – la soluzione sarebbe buttarlo giù e rifarlo. Non è questo che vogliono fare, però troviamo una soluzione perché così non si può andare avanti”.

“Io ho vissuto una piccolissima parte della mia vita anche all’estero, in Brasile” che “non è famoso per avere delle carceri all’avanguardia” e “ho avuto la possibilità di visitare alcune strutture penitenziarie: il carcere di Sollicciano è peggio di quelle”. Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, intervistata a ‘Primo piano’ su Rtv38. “Per me – ha aggiunto – la soluzione sarebbe buttarlo giù e rifarlo. Non è questo che vogliono fare, però troviamo una soluzione perché così non si può andare avanti”.

Secondo Funaro si è giunti a “una condizione di disumanità che è totale, perché te non puoi avere un carcere dove hai l’acqua dentro le celle, dove ti passano le blatte, dove ci sono tutta una serie di problematiche” che peggiorano la vita sia dei detenuti che dei lavoratori. La sindaca ha spiegato di aver scritto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e di averlo nuovamente incontrato, nei giorni scorsi, in occasione della Festa dell’Ottimismo a Palazzo Vecchio, per offrire la disponibilità dell’amministrazione a sedersi a un tavolo.

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoStato bradoComune di PisaArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt Peanutsaltri-podcastLivornoCecilia Del ReMatteo RenziLucille djRound MidnightEike SchmidtGallerie degli UffiziCgilPdRockville

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22