Sollicciano, Funaro: ‘va abbatuto e rifatto, è peggio che in Brasile’

Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, intervistata a ‘Primo piano’ su Rtv38. “Per me – ha aggiunto – la soluzione sarebbe buttarlo giù e rifarlo. Non è questo che vogliono fare, però troviamo una soluzione perché così non si può andare avanti”.

“Io ho vissuto una piccolissima parte della mia vita anche all’estero, in Brasile” che “non è famoso per avere delle carceri all’avanguardia” e “ho avuto la possibilità di visitare alcune strutture penitenziarie: il carcere di Sollicciano è peggio di quelle”. Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, intervistata a ‘Primo piano’ su Rtv38. “Per me – ha aggiunto – la soluzione sarebbe buttarlo giù e rifarlo. Non è questo che vogliono fare, però troviamo una soluzione perché così non si può andare avanti”.

Secondo Funaro si è giunti a “una condizione di disumanità che è totale, perché te non puoi avere un carcere dove hai l’acqua dentro le celle, dove ti passano le blatte, dove ci sono tutta una serie di problematiche” che peggiorano la vita sia dei detenuti che dei lavoratori. La sindaca ha spiegato di aver scritto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e di averlo nuovamente incontrato, nei giorni scorsi, in occasione della Festa dell’Ottimismo a Palazzo Vecchio, per offrire la disponibilità dell’amministrazione a sedersi a un tavolo.