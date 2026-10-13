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Mar 13 Ott 2026
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ToscanaCronacaFilcams, 'Ales precetta 49 lavoratori di Uffizi e Boboli con sciopero Toscana'
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Filcams, ‘Ales precetta 49 lavoratori di Uffizi e Boboli con sciopero Toscana’

By Raffaele Palumbo
Filcams CGIL, lavoratori mense

Il sindacato Filcams Cgil fa sapere che Ales, partecipata del ministero della Cultura, avrebbe precettato 49 lavoratori nella giornata di sciopero generale di domani 14 ottobre.

Il sindacato Filcams Cgil fa sapere che Ales, partecipata del ministero della Cultura, ieri pomeriggio avrebbe comunicato a 49 lavoratori, precettandoli, che “nella giornata di sciopero generale di domani 14 ottobre (indetto dalla Cgil Toscana, con manifestazione a Massa) dovranno effettuare prestazioni indispensabili per garantire nella fascia oraria 13-19 le aperture delle Gallerie degli Uffizi e di Boboli”. “Tutto ciò, di nuovo, come se nulla fosse accaduto”, commenta il sindacato riferendosi alle contestazioni disciplinari “prima comminate e poi però ritirate a 28e lavoratori per aver legittimamente aderito allo sciopero della cultura del 19 giugno 2026, “in barba alle norme di legge e di contratto vigenti che regolano il diritto di sciopero. Un tentativo di precettazione per noi illegittimo”. “Pensavamo che con la pessima figura mediatica dell’altra volta questa storia si fosse definitivamente chiusa. Evidentemente, ci siamo sbagliati – conclude Filcams – A meno di un ripensamento dell’ultima ora siamo certamente pronti, con tutta la nostra forza e determinazione, alla tutela anche legale di un diritto sacrosanto e costituzionalmente garantito così importante”.
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