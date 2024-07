SI Toscana: vietare Festa Casapound a Grosseto

Si Toscana, ‘appello a forze antifasciste, no a festa Casapound’. L’evento è in programma dal 5 all’8 settembre a Grosseto

“Casapound è un’organizzazione neofascista, che si è resa responsabile negli anni di numerosi episodi di violenza, di aggressioni mosse da ragioni di odio politico. Solo l’ultima è avvenuta ai danni di un giornalista de La Stampa, Andrea Joly, aggredito davanti all’Asso di Bastoni, circolo frequentato dall’estrema destra torinese. Per questo rivolgiamo un appello alle forze democratiche e antifasciste della Toscana perché la la festa di Casapound non si svolga

“Lo afferma in una nota Dario Danti, segretario regionale Si della Toscana, in relazione alal festa che Casapound organizza dal 5 all’8 settembre a Grosseto. Danti aggiunge “Joly, ‘colpevole’ di essersi fermato per riprendere un raduno in corso, è stato raggiunto e poi picchiato da alcuni militanti di Casapound, episodi di squadrismo e di violenza fascista come questi – prosegue Danti – sembrano essere sempre più diffusi, all’interno di un paese che sembra non fare abbastanza per contrastare vecchie e nuove forme di fascismo” .

In questo contesto, prosegue il segretario di SI in una nota “apprendiamo dalla stampa che Casapound Italia terrà la sua festa nazionale in Toscana, a Grosseto e all’interno di quell’evento vorrebbe invitare ad un dibattito il giornalista aggredito, Joly, e la nostra europarlamentare Ilaria Salis. Di fronte a questo, noi ribadiamo la nostra posizione: Casapound è un’organizzazione neofascista e in quanto tale deve essere sciolta”.

“Rivolgiamo un appello a tutti i partiti, a tutte le forze democratiche e antifasciste della nostra regione, affinché si faccia in modo che quella festa, quel raduno di neofascisti, non si possa svolgere nella nostra regione, terra accogliente e antifascista, né altrove” conclude Danti.