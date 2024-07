Migranti sbarcati a Livorno: tra loro donne incinte con ustioni

Migranti – Geo Barents con 226 persone arrivata al porto di Livorno. Oltre la metà resterà in Toscana, in 90 andranno in Piemonte.

Ha attraccato intorno alle 6.45, alla banchina dell’Alto fondale, accosti 46-47 del porto di Livorno, la nave Geo Barents con a bordo 226 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi. Lo sbarco avverrà nel terminal normalmente utilizzato per le crociere. Dopo l’accoglienza e la prima assistenza da parte di protezione civile, Croce rossa, medici e personale del 118 e al termine delle operazioni di identificazione della polizia, i migranti saranno avviati alle destinazioni previste. Come spiegano dalla prefettura, in 120 rimarranno in Toscana, ripartiti tra tutte le 10 province. Altri 90 andranno in Piemonte, mentre i restanti minori non accompagnati saranno destinati quasi completamente alla provincia di Firenze.

Intorno alle 8 sono sbarcati a terra i primi migranti: si tratta di alcune donne incinte con ustioni che sono state subito avviate all’area medica allestita all’interno del terminal crociere. Al porto sono presenti il questore Giuseppina Stellino, il prefetto Giancarlo Dionisi e l’assessore al sociale del Comune Andrea Raspanti insieme al capo della protezione civile comunale Lorenzo Lazzerini.

Dalla prefettura nel frattempo hanno comunicato la suddivisione dei migranti destinati a rimanere in Toscana: ad Arezzo ne andranno 11, a Firenze 27, Grosseto 11, Livorno 9, Lucca 12, Massa 6, Pisa 13, Pistoia 8, Prato 6 e Siena 11.