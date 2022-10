Sì Cobas Firenze, sgomberato dalla polizia il presidio Iron&Logistics

By

Sì Cobas Firenze ha reso noto che questa mattina, a Prato, è stato sgomberato il presidio all’azienda di Iron&Logistics. Otto persone accompagnate in Questura.

L’azienda Iron&Logistics, che svolge attività di stireria e logistica in conto terzi per grandi griffe della moda, si è trovata al centro di una manifestazione, promossa da Sì Cobas Firenze, per protestare contro i ventidue licenziamenti nell’azienda.

Il sindacato Sì Cobas Firenze, afferma che l’intervento è stato condotto con “decine di reparti antisommossa”, ma non solo, ci viene fatto sapere che è stato impiegato anche un elicottero e che i “lavoratori che stavano dormendo al presidio in via Ciulli sono stati arrestati”.

Tra le persone portate via, compare anche la coordinatrice del Sì Cobas Sarah Caudiero. La donna, si spiega, “è stata tratta in arresto e si trova in questura a Prato”. E proprio a Prato ora è stato organizzato un presidio di protesta.

Dall’altro lato è intervenuta la Polizia, spiegando che non c’è stato nessun arresto e che sono otto le persone che si trovavano al presidio e che sono state accompagnate per accertamenti in questura a Prato. Luogo dove si trovano tuttora per l’identificazione.

Dalla questura viene spiegato che l’intervento, avvenuto attorno alle sette del mattino, è stato fatto per consentire il regolare svolgimento dell’attività commerciale della fabbrica di fronte a cui si svolge la protesta dei lavoratori.

Ricordiamo infine che il presidio andava avanti da quasi quattro settimane e questa mattina gli agenti hanno smontato le strutture, i gazebo e le tende che insistevano di fronte alla fabbrica.