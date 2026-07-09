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Gio 9 Lug 2026
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Jsw: intesa al Mimit per rilancio polo siderurgico Piombino

Redazione
By Redazione
Piombino Jsw Steel, metinvest

Raggiunta al Mimit l’intesa con Jsw per il rilancio dello storico polo siderurgico di Piombino. L’Accordo di Programma, sottoscritto da Jsw Steel Italy, Piombino Logistics, Gsi Lucchini, dalle organizzazioni sindacali e dalle parti pubbliche competenti, tra cui Ministero, Regione Toscana, Comune di Piombino, Autorita’ di sistema portuale, Agenzia del Demanio e gli altri soggetti istituzionali coinvolti, definisce il quadro condiviso per l’attuazione del piano industriale del sito e per la piena salvaguardia occupazionale dei lavoratori.

L’intesa – spiega il ministero in una nota – rientra nel quadro di rilancio del polo siderurgico di Piombino  con l’obiettivo di restituire allo storico sito toscano una prospettiva stabile e concreta.

“Abbiamo rivendicato garanzie chiare e vincolanti per tutti i lavoratori È stata inoltre richiesta e ottenuta la garanzia che Jsw non possa procedere con azioni unilaterali nei confronti dei lavoratori”. Lo dichiarano in una nota congiunta Loris Scarpa, coordinatore nazionale settore Siderurgia per la Fiom-Cgil e Mauro Macelloni, segreteria Fiom-Cgil Livorno. “Le mobilitazioni – aggiungono – hanno contribuito in maniera determinante a far sì che le istituzioni facessero proprie le richieste unitarie avanzate al tavolo, trasferendole integralmente nel nuovo testo”. ”

E’ “un passaggio cruciale per il futuro industriale del polo di Piombino, che vede le organizzazioni sindacali esprimere soddisfazione per il recepimento integrale delle proprie istanze a salvaguardia dell’occupazione, nonostante il sindacato non abbia preso parte direttamente alla trattativa formale tra le istituzioni e i privati”. Così il segretario nazionale Fim Cisl Valerio D’Alò e il segretario Fim Cisl Toscana Paolo Cappelli.

‘Abbiamo sempre ritenuto logico che le questioni Jsw e Metinvest dovessero andare seguite di pari passo per avere la garanzia sull’intera occupazione. Non si può discutere a pezzi. Ad oggi non c’è certezza piena sul futuro di Piombino”. Lo dichiarano Guglielmo Gambardella, segretario nazionale Uilm, e Lorenzo Fusco, segretario Uilm Toscana Sud Est, dicendosi “sorpresi dalla sigla, da parte di governo, regione e comune, dell’accordo di programma Jsw Piombino senza aver convocato il comitato esecutivo, per una verifica dello stato d’avanzamento del progetto Metinvest che come Uilm avevamo chiesto”.

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