🎧 ‘Artist Invasion’, Mostra diffusa nella città di Firenze

Firenze, nell’ambito dell’Eredità delle Donne per la sezione Off, si terrà la mostra Artist Invasion | EQUILIBRISTE | Firenze| Mostra diffusa nella città .

‘Artist Invasion’ è diffusa in cinque sedi in prossimità o nel centro di Firenze, e nelle è dedicata a 21 artisti, si tratta di un evento promosso da Lauraballa art, a cura di Penelope Filacchione, con le grafiche di Luisa Valenzano artist , le traduzioni per il catalogo di Rosalind Keith e il lavoro incessante di tutte e tutti.

In podcast l’intervista alla curatrice della mostra, Penelope Filacchione, a cura di Gimmy Tranquillo.

Il festival si svolge dal 21 al 23 ottobre e presentando ogni giorno degli eventi speciali, nonché una visita guidata, alle 5 sedi della mostra, passeggiando attraverso Firenze il sabato mattina con il generoso contributo della guida Elisabetta Pini, alias Elisabetta Florence on demand.

Artist Invasion è un progetto nato da Lauraballa a Prato: un’invasione di arte in Italia e ovunque nel mondo, ed è un progetto completamente autofinanziato e autogestito.

Programma:

L’Eredità delle Donne è un progetto di Elastica, partner fondatori Fondazione CR Firenze e Gucci, con la co-promozione del Comune di Firenze, il contributo di Amazon, Atlantia, eBay, la partecipazione di Manifattura Tabacchi, sede principale del festival, la collaborazione di alFemminile, il portale punto di riferimento per il pubblico femminile di tutte le età , il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il patrocinio della Regione Toscana.

Scopri di più su: https://www.alfemminile.com/sp/ereditadelledonne/2022