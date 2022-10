Rigassificatore: ultima riunione e presidio a Firenze

Firenze, in 100 sono arrivati in piazza del Duomo, per protestare contro il rigassificatore, al grido di “se la nave arriverà bloccheremo la città”.

Si tratta dei cittadini del comitato di Piombino (Livorno), arrivati a Firenze in occasione dell’ultima riunione della conferenza dei servizi per il via libera al rigassificatore di Snam, che era in programma stamani.

Molti gli striscioni che sono stati portati portati dai cittadini di Piombino per chiedere di bloccare il rigassificatore e di difendere il mare.

Francesca Marino, portavoce del Comitato Liberi insieme per la salute, ha spiegato che “noi speriamo fino all’ultimo, siamo qui per far cambiare idea a Giani, non vogliamo assolutamente che venga messo questo rigassificatore nel nostro porto, speriamo che Giani si illumini e non metta questa firma”.

Nel caso in cui l’ultima riunione del rigassificatore portasse al via libera, Francesca Marino, ha ribadito che chiederanno “al sindaco di Piombino di fare ricorso al Tar”.

La portavoce del Comitato Liberi insieme per la salute, ha inoltre specificato che i comitati sono contrari “perché la nave viene messa dentro a un porto piccolo, le case sono a 500 metri. A Livorno dove c’è l’Olt ci sono 22 chilometri di distanza e intorno alla nave c’è una fascia di interdizione di 3 miglia, non ti ci puoi avvicinare. Se mi metti una nave nel porto di Piombino significa che Piombino deve essere evacuata per la nostra sicurezza. Loro stanno cercando in tutti i modo di metterci in pericolo”.