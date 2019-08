Sgombero Firenze, tensione polizia-comitato inquilini

Attimi di tensione tra polizia ed esponenti del comitato inquilini, questa mattina nel corso dello sgombero di otto appartamenti occupati in un edificio di Firenze, nella zona di Novoli in via Carissimi.

Secondo quanto spiegato dalla polizia, in un’occasione gli agenti in tenuta antisommossa avrebbero fatto arretrare di alcuni metri, spingendoli, alcuni dei manifestanti del comitato arrivati per portare la loro solidarietà alle famiglie occupanti. In una nota il comitato inquilini afferma che “i reparti antisommossa hanno a più riprese spintonato a caricato i sodali accorsi in supporto delle famiglie per allontanarli”.

Secondo quanto emerso le operazioni di sgombero dureranno per tutta la giornata: gli occupanti, nessuno dei quali avrebbe opposto resistenza, sono impegnati a portare via le loro cose dalle abitazioni. Gli appartamenti, sgomberati a seguito di un decreto di sequestro preventivo, sono di proprietà del fondo pensioni del personale del Monte dei Paschi di Siena.

All’interno delle abitazioni sono state trovate circa 50 persone, per lo più di origine nigeriana e romena, tra cui alcune famiglie con bambini. Sul posto anche i servizi sociali del Comune di Firenze.

“Oggi la polizia ha fatto irruzione negli appartamenti sfondando le porte e cercando di buttare in strada le famiglie, senza alcun tipo di proposta alternativa che non fosse qualche giorno in hotel solo per qualcuno – si legge sempre in una nota del Comitato- In piena sintonia il governo Lega-5stelle e la giunta PD continuano a portare avanti una politica volta alla difesa di Banche e speculatori immobiliari, per la quale sono disposti a mettere in campo ogni volta la polizia in forze, senza fare niente per attivare politiche sociali che prevengano l’emergenza abitativa delle sempre più famiglie che sono tagliate fuori dal mercato immobiliare”.