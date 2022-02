‘Settimana Europea della Mobilità’: Firenze unica città italiana in finale

Bruxelles, sono stati annunciati i candidati ai premi della ‘Settimana Europea della Mobilità’, nelle due categorie di grandi e piccole municipalità, ed inoltre il Premio per la pianificazione della mobilità urbana sostenibile (Premio SUMP) e di Premio per la sicurezza stradale urbana dell’UE, e per quest’ultimo, Firenze figura nella short list di tre città europee insieme a Rethymno, Grecia e Varsavia, Polonia.

Tutti i premi vengono assegnati in riconoscimento delle straordinarie attività svolte dalle città durante il 2021. I due premi della ‘Settimana Europea della Mobilità’, vanno infatti a premiare i comuni più piccoli e più grandi che hanno promosso con successo la mobilità urbana sostenibile durante la settimana dal 16 al 22 settembre; il Premio SUMP premia l’eccellenza nella pianificazione della mobilità urbana sostenibile; ed il premio dell’UE per la sicurezza stradale urbana, celebra le eccezionali misure di sicurezza stradale. Il tema annuale per tutti i premi era “Safe and Healthy with Sustainable Mobility”.

Firenze è entrata in finale con le altre due citta: per aver mostrato l’importanza dei dati in tempo reale per ridurre le circostanze pericolose sulle strade urbane. Il sistema di monitoraggio e analisi degli incidenti della città include la georeferenziazione e le caratteristiche stradali ed ha portato ad una significativa riduzione delle vittime della strada.

Le città in finale sono state selezionate da una giuria indipendente di esperti di mobilità e trasporti e i quattro vincitori saranno incoronati durante una cerimonia di premiazione online il 28 marzo 2022 alle 15:00 CET.

Inoltre, i partecipanti interessati – dagli urbanisti agli esperti di mobilità ai coordinatori locali e altro ancora – sono invitati a partecipare a un seminario online di pianificazione della mobilità urbana sostenibile organizzato dal Segretariato della Settimana Europea della Mobilità il 28 marzo dalle 10:00 alle 13:00 CET.

“C’è grande soddisfazione per questa candidatura di Firenze perché è la testimonianza dell’impegno dell’amministrazione per la sicurezza stradale – ha dichiarato l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore -. Un impegno che si traduce in numerose linee di intervento e che può contare sulla importante collaborazione delle associazioni impegnate sulla sicurezza stradale. In questi anni, anche grazie all’analisi delle caratteristiche delle strade e alla georeferenziazione degli incidenti, abbiamo realizzato molti interventi di messa in sicurezza della viabilità con accorgimenti mirati alla riduzione dei comportamenti spesso alla base dei sinistri più gravi come le manovre di attraversamento della carreggiata e la velocità eccessiva”.