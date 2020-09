Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 22 settembre

🔈Firenze, in occasione della Settimana Europea della Mobilità, dedicata alla “Mobilità a emissioni zero per tutti e dopo un anno di sperimentazione, parte la App IF (Infomobilità Firenze) di Palazzo Vecchio, uno strumento studiato per chi si muove in città, con tutte le informazioni sulla mobilità cittadina, in tempo reale.

Firenze aderisce anche quest’anno alla Settimana Europea della Mobilità (EMW European Mobility Week), l’iniziativa della Commissione europea per la promozione della mobilità urbana sostenibile. L’iniziativa, che dal 2002 si tiene dal 16 al 22 settembre e che è diventata un appuntamento fisso per lanciare un messaggio di cambiamento e di rinnovamento degli stili di vita, quest’anno è dedicata al tema della “Mobilità a emissioni zero per tutti”.

Stamani l’assessore alla mobilità ha fatto il punto delle diverse linee di intervento dell’Amministrazione in tema di mobilità verde e sostenibile, miglioramento della qualità ambientale, riduzione del traffico e dell’inquinamento. Linee di intervento che si sono tradotte in misure finalizzate a diminuire il flusso veicolare e rafforzare il trasporto pubblico, la ciclabilità, le aree pedonali e lo sharing.

L’assessore ha sottolineato come con l’emergenza Covid19, le città hanno dovuto affrontare nuove sfide anche per quanto riguarda la mobilità: la scelta di Firenze è stata quella di rafforzare lo sharing mobility individuale, con un ampliamento della rete ciclabile (Piano Bartali), delle pedonalizzazioni e l’arrivo della bicicletta a pedalata assistita.

E da qualche giorno, dopo una fase di sperimentazione, è a disposizione di tutti coloro che si muovono in città l’APP IF – Infomobilità Firenze dove si possono trovare tutte le informazioni in tempo reale sulla mobilità in città a misura dell’utente.

Dopo una fase di test che ha visto il coinvolgimento di 1.200 utenti (che hanno inviato oltre 600 suggerimenti utili per arricchire l’applicazione rendendola più vicina ai cittadini) da qualche giorno la APP IF è scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store. La nuova App del Comune di Firenze, finanziata con i Fondi europei nell’ambito del programma PON Metro, mette a disposizione tutte le informazioni sulla mobilità in tempo reale e su misura dell’utente.

È infatti stata pensata proprio per gli utenti della mobilità fiorentina che si spostano abitualmente in città e progettata come una vera piattaforma per accedere ai servizi della mobilità urbana. Fornisce le informazioni su cantieri e incidenti, viabilità e traffico, percorsi ciclabili, trasporto pubblico, pulizia strade, allerte meteo e tanto altro ancora. Con IF l’utente può impostare le preferenze di viaggio e i luoghi preferiti e ricevere informazioni personalizzate. E può anche contribuire a migliorare il servizio inviando segnalazioni sulla mobilità.

L’utente crea il suo profilo e seleziona il suo percorso casa-lavoro; imposta uno o più mezzi di trasporto, le preferenze di viaggio e le notifiche che desidera ricevere. Così potrà ricevere notifiche personalizzate in base alle sue abitudini, consultare gli orari dei mezzi pubblici in tempo reale e programmati, valutare le soluzioni di viaggio migliori pianificando il suo spostamento.

IF si distingue dalle altre app di mobilità tradizionale e a pagamento perché offre un servizio efficiente e su misura inviando informazioni provenienti direttamente dall’Amministrazione comunale: segnala in tempo reale incidenti o lavori urgenti e le loro conseguenze sul traffico inviate dalla centrale del traffico comunale. Inoltre, avvisa l’utente se vicino a casa o al luogo di lavoro (300 metri) sarà aperto un cantiere con modifiche di sosta oppure se ci sarà pulizia della strada.

IF propone anche la soluzione di viaggio più adatta al profilo del singolo utente segnalando se ci sono eventi imprevisti (incidenti, cantieri urgenti) o porte telematiche sul percorso scelto. E ancora su IF si può pianificare il proprio viaggio, consultare gli orari di arrivo alle fermate di bus urbani e tramvia in tempo reale e i transiti programmati di treni e bus extraurbani.

Sono disponibili anche la rete ciclabile costantemente aggiornata e una mappa con le ordinanze di mobilità vigenti e i relativi provvedimenti di circolazione e sosta. Su IF il cittadino può vedere in tempo reale la disponibilità di posti nei parcheggi di struttura e delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici; consultare le previsioni meteo con avvisi in caso di allerta; e a breve saranno disponibili anche i servizi di sharing per bici, auto, scooter e monopattini.

Ma con IF il cittadino può anche contribuire a migliorare i servizi di mobilità inviando segnalazioni all’Amministrazione e consente di contattare direttamente la Polizia Municipale per le segnalazioni di Pronto Intervento.

Gimmy Tranquillo ha intervistato l’assessore alla mobilità, trasporto pubblico locale e Polizia Municipale, Stefano Giorgetti, al quale ha anche chiesto una valutazione sul traffico del primo giorno di scuole: