Sequestrati oltre 60mila articoli contraffatti a Livorno e 23 denunciati

Sequestrati dalla guardia di finanza di Livorno durante il periodo estivo oltre 60.000 prodotti di alta moda contraffatti, destinati alla vendita in diverse province toscane, e 23 persone denunciate.
Le indagini, coordinate dalla procura, hanno consentito di intercettare la filiera internazionale di approvvigionamento, bloccando la merce importata dalla Cina, che transitava dall’Olanda e dalla Germania per poi arrivare a Livorno, e individuando i soggetti responsabili delle importazioni. La merce veniva spedita dalle aziende di trasporto più importanti d’Europa e arrivava presso i punti di ritiro dislocati in città, chiusa in scatoloni sigillati da nastro adesivo di colori appariscenti, da dove i corrieri li recapitavano a domicilio dei destinatari o in luoghi di deposito. Durante il periodo estivo i finanzieri del Gruppo di Livorno hanno effettuato 36 interventi, denunciato 23 soggetti responsabili. Nel complesso sono stati sequestrati 62.000 articoli tra borse, scarpe, abbigliamento e accessori di noti marchi oltre a loghi ed etichette che dovevano essere applicate ad altri capi. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire la rete di distribuzione.