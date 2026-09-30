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Mer 30 Set 2026
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ToscanaCronacaSequestrati oltre 60mila articoli contraffatti a Livorno e 23 denunciati
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Sequestrati oltre 60mila articoli contraffatti a Livorno e 23 denunciati

By Raffaele Palumbo
scavalco di livorno
(Foto di repertorio)

Sequestrati dalla guardia di finanza di Livorno durante il periodo estivo oltre 60.000 prodotti di alta moda contraffatti, destinati alla vendita in diverse province toscane, e 23 persone denunciate.

Le indagini, coordinate dalla procura, hanno consentito di intercettare la filiera internazionale di approvvigionamento, bloccando la merce importata dalla Cina, che transitava dall’Olanda e dalla Germania per poi arrivare a Livorno, e individuando i soggetti responsabili delle importazioni. La merce veniva spedita dalle aziende di trasporto più importanti d’Europa e arrivava presso i punti di ritiro dislocati in città, chiusa in scatoloni sigillati da nastro adesivo di colori appariscenti, da dove i corrieri li recapitavano a domicilio dei destinatari o in luoghi di deposito. Durante il periodo estivo i finanzieri del Gruppo di Livorno hanno effettuato 36 interventi, denunciato 23 soggetti responsabili. Nel complesso sono stati sequestrati 62.000 articoli tra borse, scarpe, abbigliamento e accessori di noti marchi oltre a loghi ed etichette che dovevano essere applicate ad altri capi. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a ricostruire la rete di distribuzione.
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