Giani, con atto sul bollo auto la Regione sarà privata di 200 milioni

“Con il provvedimento sul bollo auto la Regione sarà privata di 200 milioni di euro: io non so dove trovarli, dovrò solo decidere dove far venir meno i 200 milioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.
“Con il provvedimento sul bollo auto la Regione sarà privata di 200 milioni di euro: io non so dove trovarli, dovrò solo decidere dove far venir meno i 200 milioni”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a margine di un’iniziativa, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulla Rsa Le Civette nell’area di San Salvi a Firenze, su come reperire le risorse che servono per la ristrutturazione dell’immobile, e su chi sia chiamato a trovarle. “Noi difendiamo la sanità pubblica – ha aggiunto -, ovvero il fatto che la Regione interviene dando 59 euro ogni giorno per gli anziani delle rsa”.