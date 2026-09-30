S.Anna conferisce dottorato honoris causa al card.Pizzaballa

Phd honoris causa in diritti umani al patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa. A conferirlo la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa: la cerimonia è in programma il 6 ottobre alle 11:30 nell’aula magna della S.Anna.
Saranno presenti il ministro dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, il rettore della Scuola Nicola Vitiello, la presidente della Crui Laura Ramacciotti, rappresentanti delle istituzioni politiche e religiose. Nell’occasione il cardinale terrà una lectio magistralis su ‘L’umanità dell’altro. Dignità e diritti nel tempo della guerra’. Il phd è stato conferito a Pizzaballa, questa la motivazione, “per il suo straordinario impegno per la promozione e la difesa del diritto internazionale e dei diritti umani, in particolare del diritto alla libertà religiosa”. Pizzaballa, spiega la S.Anna, “in un momento storico segnato da profonde tensioni, ha saputo incarnare i valori di speranza e umanità, divenendo un punto di riferimento per chi invoca pace e dialogo: si è distinto per la vicinanza alle popolazioni civili, in particolare nella Striscia di Gaza, e per una costante azione a favore della cessazione delle ostilità, del rispetto del diritto internazionale e della tutela della libertà religiosa”. Tra le sue iniziative, si ricorda, “la richiesta di sostituirsi ai bambini israeliani presi in ostaggio da Hamas durante l’attacco del 7 ottobre 2023, l’incontro con alcune famiglie di ostaggi, le visite alla parrocchia della Sacra Famiglia a Gaza, unica parrocchia cattolica della Striscia, dopo il raid israeliano del 17 luglio 2025, il costante impegno per assicurare l’accesso e la distribuzione degli aiuti umanitari alla Striscia e l’accompagnamento e sostegno costante alla comunità cristiana nei territori della Cisgiordania. Inoltre il cardinale ha sempre riconosciuto il ruolo delle scuole e delle università come ‘officine di nuova umanità’, luoghi dove favorire spazi di confronto e promuovere una cultura basata sul rispetto dell’altro, sulla diplomazia e sul dialogo”.