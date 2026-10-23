Scuola: dopo giorni di tensione occupato a Firenze anche l’Itis Da Vinci

Occupato nella tarda serata di ieri l’Itis Da Vinci a Firenze, scuola dove da giorni, fuori dai cancelli era in corso una sorta di ‘assedio’ da parte di ragazzi con lancio di petardi, uova e accensione di fumogeni, come denunciato dalla preside, Francesca Balestri.
Ed è lei a darne notizia a genitori e studenti, con una comunicazione inviata all’alba di oggi. “Informo con la massima urgenza l’intera comunità scolastica che, nella tarda serata di giovedì 22 ottobre, l’Istituto è stato oggetto di un’occupazione non autorizzata. Gli occupanti hanno provveduto ad apporre lucchetti a tutti i cancelli dell’Istituto, impedendo l’accesso”. La preside fa sapere che insieme dirigenti e ad alcuni docenti del proprio staff ha parlato con gli occupanti “che hanno confermato la volontà di non farli accedere alla struttura”. Per questo, spiega “non sussistono le condizioni per garantire l’incolumità delle persone presenti negli edifici scolastici e nelle proprie pertinente, la sicurezza, la sorveglianza e la gestione delle eventuali emergenze all’interno dell’Istituto”. Lezioni dunque sospese con “la possibilità di ripresa delle attività didattiche autorizzate che sarà comunicata tempestivamente” Immagini dell’irruzione nella scuola sono state diffuse attraverso una pagina social, dove si vedono alcuni ragazzi, tutti vestiti di nero, all’interno che bloccano gli ingressi accatastando banchi e bidoni per la spazzatura. Nei giorni scorsi la stessa preside aveva auspicato un confronto con le decine di ragazzi all’esterno dell’istituto ma al tempo stesso evidenziato come la situazione di tensione avesse spaventato studenti e famiglie, tanto che solo il 40% degli iscritti ieri era presente alle lezioni.