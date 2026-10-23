Danno (Colle der Fomento) al Sicurcaiv di Grassina

Danno, accompagnato da Dj Craim, sarà in concerto al Sicurcaiv, uno dei luoghi simbolo dell’underground fiorentino tra la seconda metà degli anni Ottanta e i primi anni Novanta. L’appuntamento offre l’occasione per ripercorrere la storia del Sicurcaiv e raccontare come oggi quello spazio torni a puntare sulla musica dal vivo, con una programmazione che ne rinnova la vocazione. In un momento in cui gli spazi dedicati alla musica dal vivo affrontano difficoltà sempre maggiori, la Casa del Popolo di Grassina rilancia il Sicurcaiv come luogo di aggregazione culturale e di incontro, aperto a realtà fuori dai circuiti più convenzionali. È in questo percorso che si inserisce il concerto di Danno, voce storica del rap underground e protagonista di una delle esperienze più seminali dell’hip hop italiano (Colle der Fomento). La sua storia musicale si intreccia con lo spirito indipendente che ha da sempre caratterizzato il Sicurcaiv.

Ad aprire la serata saranno alcuni nomi della scena hip hop locale: Dj Muffa + Toni Mannaja e Jova MC & Dj Mars. INFO: Biglietto concerto: 15 euro + dp di prevendita.

Obbligatoria la tessera ARCI 2026/2027, valida fino al 30 settembre 2027 in tutti i circoli ARCI d’Italia. La tessera si può scaricare tramite App ARCI ed è ritirabile sul posto.