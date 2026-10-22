Livorno: attivisti su barche a vela bloccano ingresso in porto di nave container

Il blocco, come spiegano dal sindacato Usb in una nota, sarebbe stato giustificato dal fatto che la nave trasporterebbe esplosivi diretti alla base di Sigonella. Notizia smentita dalla capitaneria e dalla prefettura di livorno che invece confermano a bordo un trasporto di merci pericolose non di interesse bellico.

lcuni attivisti a bordo di due imbarcazioni a vela si sono posizionati in mezzo al canale di ingresso del porto di Livorno impedendo alla nave porta contenitori Sunaid X, un feeder battente bandiera portoghese proveniente da Spezia che trasporta merci pericolose, di entrare a banchina in Darsena Toscana.

Le due imbarcazioni sono state raggiunte dalle motovedette della guardia di finanza e della capitaneria e accompagnate in banchina. Nel frattempo, mentre la Sunaid X si è posizionata in rada in attesa di poter entrare, altri attivisti da terra hanno posizionato uno striscione con la scritta ‘Stop the war’ all’attracco previsto in Darsena Toscana occupandolo a mare con un’altra imbarcazione a vela.

“Bloccata una nave con rifornimenti diretta a Singonella – spiegano dal sindacato Usb in una nota -. Attivisti intervengono sia in mare che ai varchi portuali. Proclamato sciopero all’interno del terminal: 614 tonnellate di esplosivi in transito e rifornimenti diretti alla logistica bellica della base di droni di Sigonella. Diverse barche della Global Sumud Flotilla Italia sono impegnate in operazioni di disturbo in mare mentre attivisti e lavoratori si stanno recando presso l’ingresso del Terminal Darsena Toscana dove è diretta la nave.

Non appena le operazioni di carico verranno avviate sarà proclamato sciopero in tutte le ditte coinvolte”.