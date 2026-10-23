www.controradio.it Cosa succede quando le politiche di ordine pubblico sostituiscono le politiche sociali? Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:23:02 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="T2gzgp1roM"><a href="https://www.controradio.it/podcast/cosa-succede-quando-le-politiche-di-ordine-pubblico-sostituiscono-le-politiche-sociali/">Cosa succede quando le politiche di ordine pubblico sostituiscono le politiche sociali? </a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/cosa-succede-quando-le-politiche-di-ordine-pubblico-sostituiscono-le-politiche-sociali/embed/#?secret=T2gzgp1roM" width="500" height="350" title="“Cosa succede quando le politiche di ordine pubblico sostituiscono le politiche sociali? ” — www.controradio.it" data-secret="T2gzgp1roM" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Dal Portogallo alla Francia, dalla Spagna all’Albania l’Europa è scossa dalle proteste di piazza. Che sono arrivate anche in Italia. In queste ore si discute della protesta degli autotrasportatori a causa dei costi altissimi del carburante che sta generando conseguenze nella distribuzione alimentare. Delle violenze alla manifestazione di Milano. E delle occupazioni delle scuole. A Firenze sono quindici. Nel nostro paese l’unica risposta possibile sembra oggi, da parte dell’attuale Governo, l’uso della repressione. Il codice penale diventa strumento populistico di governo. Le politiche di “ordine pubblico” hanno sostituito le politiche sociali. Sono ben sei i decreti sicurezza emanati negli ultimi quattro anni mentre restano senza risposte le istanze di chi – anche in questi giorni – sta riempiendo piazze e scuole. E restano gravi le preoccupazioni su possibili infiltrazioni nelle manifestazioni e nelle scuole o per delle manifestazioni convocate sui social da gruppi irrintracciabili. Due sono previste anche a Firenze, nel pomeriggio di sabato. E i commercianti per paura abbassano le saracinesche. Ne parliamo questa mattina con – ospite in studio – Simonetta Soldani storica, punto di riferimento per la storiografia fiorentina e italiana. Il suo lavoro ha segnato generazioni di studenti. Andrea Giorgio, assessore alla sicurezza di Firenze. E Vittorio, del Collettivo Ska del Galileo Galilei di Firenze, occupato da tre giorni.