MSF a Firenze per la III edizione di Biscotti Senza Frontiere

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3 giorni, oltre 200 piazze, più di 2.000 volontari e volontarie e una scatola di biscotti con una storia da raccontare. Dal 23 al 25 ottobre torna per il terzo anno consecutivo Biscotti Senza Frontiere, l’iniziativa di Medici Senza Frontiere (MSF) che sostiene il Fondo Emergenze, che consente all’organizzazione di intervenire rapidamente nelle guerre, epidemie e disastri naturali. Anche a Firenze i volontari e le volontarie di MSF saranno pronti ad accogliere chi vorrà portarsi a casa 2 speciali scatole di biscotti in edizione limitata. Con una donazione minima di 15 euro si riceve una scatola di biscotti, disponibili in 2 gusti (classico e frutta). Una donazione minima di 15 euro può trasformarsi in 30 bustine di cibo terapeutico pronto all’uso. Per trovare l’elenco delle piazze: https://
Alessandro Taddei gruppo MSF di Firenze