Scuola, Di Giorgi (PD): lavorare per sicurezza aule, non c’e’ tempo da perdere

Lo dichiarano Manuela Ghizzoni, responsabile Scuola della segreteria Pd, Rosa Maria Di Giorgi e Roberto Rampi, capigruppo della IV Commissione Istruzione rispettivamente di Camera e Senato.

“A pochi giorni dalla riapertura delle scuole non c’e’ tempo da perdere: si lavori davvero per la sicurezza nelle aule scolastiche. Vogliamo che le scuole siano aperte e, soprattutto, che rimangano tali. Per questo ascoltiamo con attenzione gli appelli dei dirigenti scolastici e osserviamo con massima cura cio’ che sta avvenendo in altri Paesi. Pertanto ribadiamo che, per assicurare un rientro duraturo, sono necessarie queste misure, adeguatamente finanziate: incentivare potentemente la vaccinazione; garantire, con risorse e mezzi adeguati, un tracciamento dedicato e rapido dei positivi; far arrivare gia’ da lunedi’ le mascherine FFP2 a tutti; aggiornare i protocolli di sicurezza e protezione”. Lo dichiarano Manuela Ghizzoni, responsabile Scuola della segreteria Pd, Rosa Maria Di Giorgi e Roberto Rampi, capigruppo della IV Commissione Istruzione rispettivamente di Camera e Senato.

Sul tema è intervenuto anche il presidente della Regione Toscana Eugenio giani. “Se i presidi, che sono coloro che hanno la visione della situazione sul territorio e nelle scuole si esprimono così”, chiedendo il rinvio del rientro in classe in presenza “hanno i loro motivi per farlo. Io non avrei assolutamente toccato quelle realtà, come la scuola secondaria superiore dove vi è già la previsione di vaccino in buona parte, ma magari mi sarei rapportato ad una settimana in più per le elementari e la scuola primaria ha detto Giani Giani, intervistato su Sky Tg24 sull’avvio della scuola in presenza.

“Ormai mi pare che la decisione sia presa dal Governo – ha aggiunto Giani – di conseguenza noi dobbiamo adoperarci per essere squadra e non per andare in ordine sparso e quindi sosterrò la posizione del Governo nel senso di darmi da fare” per il rientro a scuola in presenza.