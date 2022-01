Amici Della Musica e i nuovi concerti al Teatro della Pergola

Tornano i concerti di Amici della Musica al Teatro della Pergola di Firenze, con Pietro De Maria (8 gennaio) e il duo Kolja Blacher – Özgür Aydin (9 gennaio)

Sarà uno dei nomi più importanti del pianoforte in Italia a dare avvio alla programmazione 2022 degli Amici della Musica di Firenze, Pietro De Maria, sabato 8 gennaio alle ore 16.00. Fresco del successo del concerto dello scorso dicembre con il Quartetto di Fiesole in occasione dei festeggiamenti per il novantesimo compleanno di Maria Tipo, De Maria torna a calcare il palco del Teatro della Pergola con un recital di pianoforte solo che si apre con l’esecuzione di brani del clavicembalista, organista e teorico francese Jean-Philippe Rameau e si conclude con il Carnaval op.9 di Robert Schumann. In mezzo tra i due autori, per completare un percorso che dal ‘700 arriva fino ai giorni nostri, verrà eseguito Nudo da “R (Un ritratto per pianoforte e orchestra)” del compositore torinese contemporaneo Nicola Campogrande.

Domenica 9, alle ore 21.00, al Saloncino della Pergola, sarà invece la volta del duo formato dal violinista Kolja Blacher e dal pianista Özgür Aydin, che eseguiranno la Sonata di Poulenc, la Sonata in sol maggiore op. 134 di Šostakovič e la Sonata n. 9 in la maggiore op. 47 “A Kreutzer” di Beethoven.

Entrambi solisti di prim’ordine, con esibizioni all’attivo assieme alle maggiori orchestre a livello internazionale, Blacher (il cui concerto in quartetto era saltato per cause di forza maggiore a inizio dicembre) e Aydin daranno avvio ad un mese di programmazione che porta a Firenze, in formazione in duo con pianoforte, alcuni dei migliori violinisti in circolazione.

I biglietti sono in vendita presso il Teatro della Pergola (dal martedì al sabato ore 10.00-19.00 / domenica ore 10.00-13.00 / lunedì chiuso) e online su TicketOne. Il calendario completo è online su www.amicimusicafirenze.it.