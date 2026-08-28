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Ven 28 Ago 2026
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Scuola, 535.000 euro dal Comune di Firenze per i libri della primaria

Redazione
By Redazione
Toscana minori

Cinque classi, libri gratuiti e 535.000 euro messi a disposizione dal bilancio comunale: anche per l’anno scolastico 2026/2027 il Comune di Firenze garantisce la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, sostenendo direttamente con risorse proprie una delle spese che accompagnano l’inizio dell’anno scolastico per le famiglie.

La fornitura, si legge in una nota, riguarda le bambine e i bambini che frequentano le scuole primarie statali e paritarie nelle condizioni previste dalla normativa. I libri forniti gratuitamente cambiano naturalmente in base alla classe frequentata. Per le classi prime sono previsti il libro della prima classe, il testo di lingua straniera e quello di religione cattolica o di materia alternativa; in seconda e terza il sussidiario e il libro di lingua straniera; in quarta e quinta il sussidiario dei linguaggi, il sussidiario delle discipline e il libro di lingua straniera. In quarta classe viene fornito anche il libro di religione o di materia alternativa.

Una delle caratteristiche del servizio è la gestione attraverso le cedole librarie dematerializzate, introdotta dal Comune di Firenze già nel 2017/2018. Anche per il nuovo anno scolastico, nella generalità dei casi, le famiglie non dovranno quindi ritirare o consegnare cedole cartacee: sarà sufficiente presentarsi con il codice fiscale dell’alunno presso un rivenditore accreditato e prenotare i libri adottati dalla scuola. La scelta del punto vendita è libera.

Per il 2026/2027 sono 42 i soggetti economici accreditati, per un totale di 46 punti vendita, ai quali le famiglie possono rivolgersi per prenotare e successivamente ritirare i testi. Il Comune garantisce la fornitura anche in contesti particolari. Sono previste 25 cedole speciali per l’Istituto penale minorile e 200 per la sezione carceraria di Sollicciano. “Oltre mezzo milione del nostro bilancio per i libri della scuola primaria significa scegliere concretamente di stare accanto alle famiglie e investire nella scuola”, dichiara l’assessora all’educazione Benedetta Albanese.

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