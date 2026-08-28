Caldo, oggi Firenze a 40 gradi, da domani inizia calo temperature

Dopo due giornate con allerta arancione per il caldo, nel fine settimana a Firenze è atteso un lieve calo delle temperature.
Dopo due giornate con allerta arancione per il caldo, nel fine settimana a Firenze è atteso un lieve calo delle temperature: oggi è confermato, secondo i dati del Ministero della Salute, il codice arancione con una temperatura massima percepita di 40 gradi, mentre domani si tornerà al codice giallo e per domenica 30 agosto si tornerà al codice verde. Questa mattina le temperature in città erano già oltre i 30 gradi: alle 9.15 (ora solare) la stazione l’Orto Botanico registrava 31,8 gradi, quella del Giardino di Boboli segnava 30,1 gradi Firenze Università era a 30,5 gradi. Le minime sono state di 25,2 gradi all’Orto Botanico, 24,7 a Boboli e 24,6 a Firenze Università.