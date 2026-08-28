Controradio Streaming
Ven 28 Ago 2026
HomeToscanaCronacaCaldo, oggi Firenze a 40 gradi, da domani inizia calo temperature
ToscanaCronaca

Caldo, oggi Firenze a 40 gradi, da domani inizia calo temperature

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo
Firenze
CALDO A MILANO AFA ESTIVO ESTIVA TEMPERATURE ELEVATE ALTE TEMPERATURA ELEVATA TURISTA TURISTI FONTANA OMBRELLO

Dopo due giornate con allerta arancione per il caldo, nel fine settimana a Firenze è atteso un lieve calo delle temperature.

Dopo due giornate con allerta arancione per il caldo, nel fine settimana a Firenze è atteso un lieve calo delle temperature: oggi è confermato, secondo i dati del Ministero della Salute, il codice arancione con una temperatura massima percepita di 40 gradi, mentre domani si tornerà al codice giallo e per domenica 30 agosto si tornerà al codice verde. Questa mattina le temperature in città erano già oltre i 30 gradi: alle 9.15 (ora solare) la stazione l’Orto Botanico registrava 31,8 gradi, quella del Giardino di Boboli segnava 30,1 gradi Firenze Università era a 30,5 gradi. Le minime sono state di 25,2 gradi all’Orto Botanico, 24,7 a Boboli e 24,6 a Firenze Università.

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeNewslineRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del FuocoStato bradoComune di PisaArma dei CarabinieriComune di LivornoSalt Peanutsaltri-podcastCecilia Del ReMatteo RenziLivornoLucille djEike SchmidtRound MidnightGallerie degli UffiziCgilPdRockville

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976)
Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze Tel 055.73.99910 P. IVA 03353190485
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Controradio @ 2017-22