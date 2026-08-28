Per Oriana Fallaci celebrazioni di Consiglio Toscana e Gabinetto Vieusseux

Oriana Fallaci nei 20 anni dalla morte sarà ricordata con celebrazioni comuni, unitarie, fatte in collaborazione da Consiglio regionale della Toscana e Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze.
Oriana Fallaci nei 20 anni dalla morte sarà ricordata con celebrazioni comuni, unitarie, fatte in collaborazione da Consiglio regionale della Toscana e Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze, si appresta a celebrare il ventennale della morte di Oriana Fallaci con un fitto programma di eventi, mostre e approfondimenti. I dettagli del palinsesto celebrativo saranno comunicati ufficialmente nel corso di una conferenza stampa che si terrà lunedì 31 agosto alle 13 presso la sede del Consiglio regionale. Saranno presenti la presidente dell’Assemblea legislativa Stefania Saccardi e il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini. Il Consiglio regionale della Toscana custodisce e valorizza il prestigioso ‘Fondo Oriana Fallaci’, immenso patrimonio documentale, archivistico e personale, donato nel 2016 dal nipote ed erede universale Edoardo Perazzi. Il fondo è da anni un punto di riferimento internazionale imprescindibile, meta costante di studiosi, accademici e ricercatori provenienti da tutto il mondo.