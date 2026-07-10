www.controradio.it Nasce "Gli album dell’Archivio Contemporaneo", la nuova collana del Gabinetto Vieusseux Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:03:34 Share Share Link Embed

FIRENZE. Per custodire la memoria di ciò che è stato e promuovere nuovi studi. Nasce “Gli album dell’Archivio Contemporaneo”, la collana di cataloghi illustrati del Gabinetto Vieusseux di Firenze dedicata alle mostre realizzate presso l’Archivio Alessandro Bonsanti, a Palazzo Corsini Suarez. Ogni esposizione documentaria è accompagnata da un “Album” che ne ricostruisce il percorso attraverso immagini e testi dei curatori. La collana, diretta da Michele Rossi, direttore dell’istituto culturale, è pubblicata da SEF Società Editrice Fiorentina.