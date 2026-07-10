www.controradio.it A Fosdinovo, Fino al cuore della rivolta Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:28 Share Share Link Embed

FOSDINOVO. Andiamo a Fosdinovo, sopra a Massa Carrara, dove a partire dal 6 agosto si svolgerà la XXII edizione di “Fino al cuore della rivolta” , il festival promosso dagli “Archivi della Resistenza”, che ospita grandi nomi per celebrare i valori della Resistenza e dell’impegno civile. Per chi volesse sostenere il progetto è possibile aderire alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma “Produzioni dal basso”. Ne abbiamo parlato con Alessio Giannanti, uno degli organizzatori del festival, Intervista di Rossana Mamberto.