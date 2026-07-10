    A Fosdinovo, Fino al cuore della rivolta

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    A Fosdinovo, Fino al cuore della rivolta
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    FOSDINOVO. Andiamo a Fosdinovo, sopra a Massa Carrara, dove a partire dal 6 agosto si svolgerà la XXII edizione di “Fino al cuore della rivolta”, il festival promosso dagli “Archivi della Resistenza”, che ospita grandi nomi per celebrare i valori della Resistenza e dell’impegno civile. Per chi volesse sostenere il progetto è possibile  aderire alla campagna di crowdfunding sulla piattaforma “Produzioni dal basso”. Ne abbiamo parlato con  Alessio Giannanti, uno degli organizzatori del festival, Intervista di Rossana Mamberto.