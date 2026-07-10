www.controradio.it L'infinita querelle tra il Comune di Firenze e l'ex Convitto della Calza Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:22 Share Share Link Embed

FIRENZE. La proprietà dell’ex Convitto della Calza a Firenze — da mesi al centro di una querelle per una foresteria che secondo la Polizia municipale nasconde quella che di fatto è un’attività ricettiva — presenta al Comune una Scia per aprire un ristorante a servizio del nuovo museo nato al suo interno. Ma per gli uffici di Palazzo Vecchio il ristorante non può essere ammesso perché è lo stesso museo a non essere autorizzato, mancando di titolo edilizio. La notizia è emersa da un accesso agli atti della consigliera comunale di Firenze democratica, Cecilia Del Re, che anticipa ai nostri microfoni: “lo studentato di viale Lavagnini presenta la comunicazione per attività ricettiva entro il 30 aprile, e la proroga che nessuno ha deliberato è servita”.