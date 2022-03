Scomparso ex presidente UICI, Antonio Quatraro

Il cordoglio di Giani, Nardella e dell’onorevole Di Giorgi (PD). Quatraro ha guidato per anni l’associazione Nazionale ciechi e ipovedenti (UICI) di Firenze con dedizione e passione

“Ho appreso con profondo dispiacere della scomparsa improvvisa, la notte scorsa, di Antonio Quatraro, consigliere nazionale ed ex presidente regionale della Toscana dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti. Firenze ha perso una persona di rara cultura e disponibilità”. È quanto ha affermato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Dalle iniziative di sensibilizzazione contro i problemi della vista agli interventi urbani migliorativi della vita delle persone disabili, Quatraro ha sempre rappresentato un valido interlocutore, sempre attento e di stimolo per l’amministrazione – ha ricordato il sindaco -. Alla famiglia e all’Unione italiana ciechi e ipovedenti con la quale tanto si è speso giungano le condoglianze della città”. L’assessore al welfare Sara Funaro ha detto che “Firenze perde un professionista di alto valore. Ho avuto modo di apprezzare il suo impegno e le sue grande capacità in occasione dei tanti momenti che abbiamo condiviso, nel corso dei quali si presentava sempre molto preparato e propositivo per trovare risposte concrete ai bisogni dei cittadini affetti da deficit visivo”.