Controradio News ore 7.25 – 15 marzo 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Sono 21 i bambini e ragazzi non accompagnati, scampati al conflitto e portati in salvo da Save the Children e dal Consiglio italiano per i rifugiati (Cir) che la Toscana accoglierà presso l’Istituto degli Innocenti a Firenze. Ne parleranno, oggi alle 15.30, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati il presidente della Regione Eugenio Giani, insieme tra gli altri a Prefettura, Tribunale dei minori, Comune di Firenze, Istituto degli Innocenti, Save the Children.