www.controradio.it Sciopero generale Cgil del 12 dicembre, Landini a Firenze: corteo da Santa Maria Novella Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:01 Share Share Link Embed

Manifestazione nazionale contro la legge di Bilancio “ingiusta”: concentramento alle 9, in piazza attesi lavoratori da tutta la Toscana con il segretario Landini e il leader regionale Rossi.

Sarà Firenze il cuore della mobilitazione toscana per lo sciopero generale proclamato dalla Cgil per venerdì 12 dicembre contro la legge di Bilancio del governo, definita “ingiusta” perché non affronta l’emergenza salari, precarietà e caro-vita. In città è prevista una grande manifestazione regionale: il concentramento è fissato alle 9 in piazza Santa Maria Novella, da dove partirà il corteo che attraverserà il centro per concludersi in piazza del Carmine, con gli interventi dal palco dei delegati e le conclusioni del segretario generale Maurizio Landini.​ Alla giornata di mobilitazione parteciperanno lavoratrici e lavoratori di tutti i settori pubblici e privati, compresi appalti e servizi strumentali, con articolazioni specifiche per i comparti tenuti al rispetto delle fasce di garanzia. Dal trasporto pubblico alla sanità, dalla scuola ai servizi locali, la Cgil toscana chiama in piazza “contro una manovra di guerra” e per chiedere aumenti di salari e pensioni, investimenti in sanità e istruzione, una vera riforma fiscale e stop alla precarietà e al riarmo, come ha ribadito il segretario regionale Rossano Rossi annunciando “una giornata di lotta, coraggio e speranza: la Toscana non si arrende”.​ In vista del 12 dicembre il sindacato ha avviato assemblee nei luoghi di lavoro e nel territorio per illustrare le ragioni dello sciopero e organizzare la partecipazione, con pullman e treni da tutte le province verso Firenze. La manifestazione si inserisce nella cornice nazionale di cortei e presìdi in ogni regione, con cui la Cgil punta a fare pressione sul governo per modificare la legge di Bilancio e aprire una vertenza di merito su salari, welfare, fisco e politiche industriali.

Controradio seguirà in diretta la manifestazione fiorentina per lo sciopero generale con dirette alle 09:00, alle ore 11:30, nel Gr delle 12:45 e nella NewsLine serale delle 18:30. Tutte le informazioni sulle nostre frequenze analogiche e digitali, su controradio.it e sui tutti i nostri social.