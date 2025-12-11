Pd Prato convoca assemblea, 250 iscritti vuole congresso anticipato

Convocata l’assemblea degli iscritti del Pd di Prato dal segretario provinciale Marco Biagioni, sabato 13 dicembre alle ore 11 all’Arci di Paperino.

La convocazione, spiega il partito, arriva dopo che “una parte significativa della base si è attivata con due lettere che raccolgono complessivamente quasi 700 firme: circa 250 chiedono un congresso anticipato, oltre 400 per riprendere subito il percorso partecipativo Ri-Generazione”. Prato sta andando verso le elezioni Comunali anticipate, dopo le dimissioni della sindaca Dem Ilaria Bugetti coinvolta in un’inchiesta dove si contesta anche la corruzione.

“Questa mobilitazione indica che c’è un’esigenza forte di partecipare e di esprimersi – afferma Biagioni – È importante ascoltare le persone che in queste settimane si sono impegnate e chiunque voglia portare un contributo al percorso che abbiamo di fronte”.

L’assemblea riprende l’incontro di luglio al Circolo Arci di Galciana, quando più di 250 persone presero parte al primo appuntamento pubblico dopo il commissariamento. Anche allora emerse con chiarezza la volontà degli iscritti di confrontarsi apertamente sulle scelte del partito.

“La vitalità e la disponibilità al confronto che vediamo in queste settimane sono un valore – continua Biagioni – Chi ha promosso le lettere, raccolto firme o semplicemente ha voluto far sentire la propria voce lo ha fatto per mantenere vivo un percorso partecipativo. A tutte e tutti loro va il mio ringraziamento”. Il segretario chiarisce infine che l’incontro “non sarà una riunione di vertice ma uno spazio aperto: un’occasione per ascoltare chi si è mobilitato e chi vorrà intervenire, raccogliere orientamenti e ragionare insieme sui passi successivi, con l’obiettivo di rafforzare il nostro lavoro comune”.