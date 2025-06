www.controradio.it 🎧 Prato, Bugetti si dimette da Sindaca. Lunedì l'interrogatorio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:02:03 Share Share Link Embed

Ad una settimana dall’avviso di garanzia e dalla richiesta da parte della Procura di Firenze degli arresti domiciliari per la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti (Pd), la prima cittadina annuncia le sue dimissioni. Notizia dell’ultim’ora all’indomani del consiglio comunale, dopo un incontro con i vertici del Partito democratico e alla vigilia dell’interrogatorio in programma per lunedì. I particolari nella cronaca in diretta del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.

La sindaca di Prato Ilaria Bugetti (Pd) ha convocato una giunta straordinaria per comunicare ai suoi assessori la volontà di rassegnare le dimissioni. Poco prima delle 18 ha dato loro la notizia.

Proprio una settimana fa, venerdì mattina, la sindaca aveva ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Firenze che la informava di essere indagata per il reato di corruzione. In particolare i sostituti procuratori la accusano di essere stata corrotta dall’imprenditore Riccardo Matteini Bresci. Per lei i magistrati hanno chiesto gli arresti domiciliari, sui quali deciderà il gip dopo l’interrogatorio fissato per lunedì mattina.

Nel pomeriggio di ieri in un consiglio comunale durato poco meno di un’ora con l’opposizione uscita dall’aula, Ilaria Bugetti, è intervenuta brevemente dicendosi “pronta a chiarire tutto con i magistrati nell’interrogatorio previsto per lunedì”, dopo il quale il gip di Firenze dovrà decidere sulla richiesta di arresti domiciliari avanzata dai sostituti procuratori. L’opposizione ha protestato proprio perché le domande di attualità presentate che riguardavano il caso dell’indagine per corruzione non sono state ammesse.

Nelle ore successive la vicenda politica ha subito un’accelerazione, anche a seguito dell’incontro di Bugetti con il segretario dem regionale, l’on. Emiliano Fossi e con l’on. Marco Furfaro.