Cgil Toscana, Landini a Firenze per manifestazione 12 dicembre

Il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini sarà a Firenze in occasione dello sciopero generale. Lo ha annunciato la Cgil Toscana.

“Serve una svolta nelle politiche pubbliche e industriali, e per questo come Cgil siamo in mobilitazione rivendicativa verso il Governo: il 12 dicembre sarà sciopero generale contro una manovra ingiusta, con manifestazione regionale a Firenze che sarà conclusa da Maurizio Landini, per noi toscani un onore e un piacere”. Lo ha detto Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana, in occasione della presentazione dell’ultimo rapporto dell’Osservatorio permanente sui redditi individuali e sulla condizione economica delle famiglie toscane messo in piedi da Ires Toscana, Cgil Toscana e Caaf Cgil Toscana.
“Facciamo anche appello alle controparti datoriali – ha aggiunto Rossi -: salari più alti, lavoro stabile, welfare inclusivo e una vera lotta al carovita. La Cgil Toscana continuerà a battersi per ridurre le disuguaglianze e restituire dignità economica e sociale a chi oggi fatica a farcela”.

