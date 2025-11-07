www.controradio.it Landini, 'il 12 dicembre manifestazioni in tutta Italia' Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:22 Share Share Link Embed

“Ci rivolgiamo a tutte le persone” perché “il 12 dicembre siano con noi in piazza: faremo manifestazioni in tutti i territori d’Italia e vogliamo dimostrare che c’è la maggioranza di questo paese, quella che tiene in piedi il paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile”.

Lo ha affermato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, parlando a margine dell’assemblea dei delegati a Firenze dello sciopero generale indetto dal sindacato.

Uno stralcio della dichiarazione di Landini.