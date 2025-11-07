www.controradio.it Mondeggi bene comune. Presentazione del progetto collettivo 2027 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:09 Share Share Link Embed

Il 7 novembre, alle ore 19, alla Casa del Popolo di Grassina, presentazione del Progetto “Mondeggi 2027”, con associazioni e cooperative del territorio.

‘Come comunità allargata, siamo partiti undici anni fa con l’obiettivo di salvare un territorio abbandonato dalla Città Metropolitana e destinato alla vendita e alla speculazione. Attraverso il lavoro collettivo e la condivisione, l’abbiamo restituito alla popolazione dei paesi circostanti e a chiunque volesse partecipare nel rispetto del Bene Comune’. Durante la serata collegamento con gli attivisti di Mondeggi impegnati in Palestina nella raccolta delle olive, con il progetto C.A.S.A – Comunità Agricola di Solidarietà Attiva (Mondeggi per la Palestina: progetto C.A.S.A – MONDEGGI BENE COMUNE).

