Nave incagliata a Marina di Massa, rimozione del relitto o del problema?

Torniamo a parlare della rimozione della motonave Guang Rong dal pontile di Marina di Massa, oggetto di un sopralluogo nell’area di cantiere col prefetto Guido Aprea, il sindaco Francesco Persiani, i vertici delle forze di polizia e il comandante della capitaneria di porto. La rimozione “prevede una serie di fasi – ha spiegato Aprea -, ma noi confidiamo” che “entro Natale questa attività, meteo e imprevisti permettendo, dovrebbe essere completata”. La nave cargo Guang Rong era andata a incagliarsi nel pontile e nel basso fondale con la tempesta del 28 gennaio scorso.