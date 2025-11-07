/
Gen Z. Puntata del 7 novembre 2025. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.
Tema della puntata: Giovani e linguaggi, dal cartaceo ai fumetti
Informazione, lettura, notizie e intrattenimento. Come attraverso vecchi e nuovi media e linguaggi i/le giovani maturano opinioni ed interessi.
ospiti in studio: Giulia Nobili e Samuele Fasoli-Cozzani, 22enni dell’Accademia di Belle Arti tra i fondatori di Doxa Magazine, rivista di attualità, fumetti e satira in prospettiva Gen Z