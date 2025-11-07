www.controradio.it Gen Z. Puntata del 7 novembre 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:09 Share Share Link Embed

Gen Z. Puntata del 7 novembre 2025. Voce ai ventenni di oggi sul futuro di tutti/e. In onda il venerdì in Newsline alle In collaborazione con Tif.

Tema della puntata: Giovani e linguaggi, dal cartaceo ai fumetti

Informazione, lettura, notizie e intrattenimento. Come attraverso vecchi e nuovi media e linguaggi i/le giovani maturano opinioni ed interessi.

ospiti in studio: Giulia Nobili e Samuele Fasoli-Cozzani, 22enni dell’Accademia di Belle Arti tra i fondatori di Doxa Magazine, rivista di attualità, fumetti e satira in prospettiva Gen Z