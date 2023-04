Sciopero dei dipendenti Inail a Firenze

Diverse le iniziative nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta da diversi sindacati tra i quali Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Usb, Anmi, Confsal Unsa, Flp e Dirstat Fialp Unsa, a Firenze c’è uno sciopero e un presidio dei dipendenti Inail.

Oggi a Firenze ci sarà uno sciopero di tre ore ed un presidio per i dipendenti Inail, che hanno manifestato davanti alla sede della Direzione regionale Toscana , nell’ambito della mobilitazione nazionale indetta da Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa, Usb, Anmi, Confsal Unsa, Flp e Dirstat Fialp Unsa.

L’iniziativa è stata presa contro “la cronica carenza di personale – accusano i sindacati – che mette seriamente a rischio la tenuta del sistema dei servizi erogati quotidianamente ai cittadini; l’insostenibile malfunzionamento delle procedure informatiche; le evidenti ricadute in termini di stress lavoro correlato”.

Inoltre è stato detto dai sindacati che “dobbiamo serrare i ranghi e dimostrare ancora una volta il valore dell’unità e della compattezza ma anche la determinazione a lottare per il rilancio della funzione sociale del nostro ente e per il giusto servizio alla nostra utenza. Scioperiamo per difendere l’istituto ormai alla frutta, scioperiamo per fornire servizi eccellenti ai nostri utenti, scioperiamo per migliorare le nostre condizioni di lavoro. Salviamo l’Inail e la sua funzione”.