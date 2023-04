Rigassificatore Olt di Livorno andrà avanti a pieno regime fino al 2027

Il rigassificatore di Livorno non si fermerà almeno fino al 2027 e tratterà 3,75 miliardi di metri cubi l’anno.

Grazie all’aumento di capacità e slot aggiuntivi dal prossimo anno termico, il rigassificatore Olt al largo di Livorno andrà avanti a pieno regime fino al 2027. In una nota viene spiegato che in particolare, si sono concluse con il 100% di capacità allocata, per il primo prodotto offerto, le aste annuali e pluriennali con manifestazione di interesse Olt Offshore Lng Toscana.

Proprio grazie ai risultate di aste concluse la settimana in corso, la capacità di rigassificazione di 3,75 miliardi Sm3 annui attualmente autorizzata è stata completamente allocata fino all’anno termico 2026/2027. Inoltre, la capacità di rigassificazione è stata offerta in slot da 155.000 m3liq. Sono stati allocati sette slot all’anno a partire dal 2024-2025 fino al 2033-2034.

Successivamente “l’effettiva assegnazione di capacità di rigassificazione dal 2033-2034 resta condizionata alla decisione di Olt di estendere la vita utile del terminale di cui si darà comunicazione all’utente richiedente entro la fine dell’anno termico 2028-2029”.