23 aprile manifestazione nazionale del Perù a Firenze

Convocata dal Frente, ci sarà una manifestazione nazionale del Perù a Firenze il 23 aprile. Palagi e Bundu: “Popolo che vuole avere il diritto di autodeterminarsi”.

Il Frente de Peruanos e della Casa dei Diritti dei Popoli a Firenze hanno convocato una manifestazione nazionale del Perù. L’evento inizierà alle ore 15 in piazza Santa Maria Novella. È quanto è stato annunciato oggi nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.

“C’è una situazione di pesante anomalia in Perù, con il presidente incarcerato, forte sfiducia nei confronti del Parlamento e morti nelle strade, dovute a una gestione violenta e repressiva dell’ordine pubblico”, hanno dichiarato i consiglieri a Palazzo Vecchio di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi e Antonella Bundu.

“Non può sfuggire come il Perù sia uno dei paesi più importanti per le riserve di litio – ha aggiunto -. Saccheggiare i paesi per le loro risorse, lasciandoli in povertà, è una caratteristica del sistema economico di oggi e dei secoli più recenti. C’è un popolo che vuole avere il diritto di autodeterminarsi e di non vedersi negati i diritti umani, che vuole prendere in mano la democrazia”.